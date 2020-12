DROUIN, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 décembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Marcel Drouin, époux de feu madame Gilberte Cauchon. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial rue du Fargy. Monsieur Douin laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Claude (Sophie Marois), Estelle, Kathleen (Daniel Bélanger) et Nazaire (Lucie Côté); ses petits-enfants: Richard (Josée Royer) et Karine (Sébastien Courchesne); ses arrière-petits- enfants: Mickaël et Maude (William Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gérard Cliche (Aline Drouin et Olia Simard (Roger Cauchon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Pierre et Rachelle et le frère de feu David, Maurice, Paul, Mariana, Rose, Amanda, Noëlla, Alice, Jeanne D'Arc et Estelle.