POULIN, Guy



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 décembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Guy Poulin, époux de madame Angèle Duguay, fils de feu madame Rita Lacasse et de feu monsieur Paul-Émile Poulin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Angèle; son fils feu Rémy (sa mère Marie-Thérèse Simard), ses frères: feu Yvon, Marcel (Denise Rigali), Paul, sa sœur Marie-Marthe (André Bédard), Robert (Doris Berrouard) et Denis (Odette Roy); son ami de toujours Roland Servant (Lisette Thibeault) leur fils Pierre Servant (Renée St-Amand); son filleul James Poulin, plusieurs neveux, nièces, ses tantes Reine et Gaby, plusieurs cousins, cousines et ses nouveaux amis(es) du Manoir Sully.