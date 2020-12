ROUSSEAU, Laurette Thibault

À l'hôpital de l'Enfant Jésus, Québec, le 4 décembre 2020, à l'âge de 79 ans est décédée entourée de l'amour des siens, dame Laurette Thibault, épouse de monsieur Emmanuel Rousseau. Née à Montmagny le 1er mai 1941, elle était la fille de feu dame Annette Robin et de feu monsieur Gérard Thibault. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.



Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, une cérémonie d'au revoir sera célébrée dans l'intimité le dimanche 20 décembre 2020 à 15h30. Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/20974.

La webdiffusion sera accessible pour tous, sans mot de passe.



Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie.



Outre son époux Emmanuel, madame laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Yves Côté), Éric (Angie Gauthier); ses petits-enfants: Mélanie Côté, Ariane Côté (Thomas Lepage), Lily-Rose Rousseau; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Berthe (feu Roger Fournier), Fernande (Lucien Gagné), Colette (Fernand Gaudreau), Suzanne (Gaétan Lavoie), Lucile (feu André Boucher), Roland (Véronique Gagné), Rénald (Lorraine Caron), Micheline Coutu (feu André); sa filleule Caroline Lavoie (Roberto Lemelin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et tous les membres de la famille Cook. Elle était également la sœur de: Clément (Rita Côté), Rita (Roger Coulombe), Denis, tous décédés.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Moisson Québec, Site: https://www.moissonquebec.com/, Tél.: 418-682-5061. Les funérailles sont sous la direction de