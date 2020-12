BROUSSEAU, Micheline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Micheline Brousseau, survenu à Québec le 7 décembre 2020. Elle était la fille de feu Paul-Eugène Brousseau et de feu Adrienne Deblois. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Claudette, Michel (feu Lorraine Mathieu), Jean-Paul (Gaétane Jalbert), Nicole, Pierre (Michèle Mercier), Pascale et André, plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, sa filleule Ann-Elen Brousseau ainsi que des amis très chers dont sa grande amie de longue date, Marie-Andrée Julien. Outre ses parents, elle est allée rejoindre son frère et sa sœur décédés avant elle : Claude et Pierrette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-10 avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 1 888 939-3333. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc