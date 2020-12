ST-PIERRE

Jeanne-D'Arc Nadeau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 9 décembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Jeanne D'Arc St-Pierre, épouse de feu M. Albert Nadeau. Née à St-Cléophas, Matapédia, le 12 janvier 1923, elle était la fille de feu dame Marie-Luce Houde et de feu M. Émile St-Pierre. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de Ste-Thérèse au printemps. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierrette (Gilles Gagnon), André (Louise Nadeau), Roger (Odette Lemieux), Gérald (Élisabeth Brassard); ses petits-enfants: Frédéric Gagnon (Julie Hains), Marie-Claude Gagnon (Eric Trudel), Sébastien Nadeau (Nancy Bissonnette), Simon Nadeau (Marie-Claude Coulombe), Alex Nadeau-Lachance (Megy Gagné), Sophie Nadeau-Lachance (Jason Charland), Letitia Nadeau (Philippe Matte) et Joël Nadeau; ses arrière-petits-enfants: Elodie, Jeanne, Noémie, Félix, Loucas, Alexis, Maxime, Mason, Dastan, Elizya; sa belle-sœur: Marthe Perreault (feu François St-Pierre), ses filleul(e)s: Françoise St-Pierre, Jeannine Lessard et Frédéric Gagnon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Manoir Duberger et du 4e étage de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués à leur mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC (4715, avenue des Replats, bureau 261 Québec (Québec) G2J 1B8). Les funérailles sont sous la direction de