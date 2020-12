BOUILLON, Ginette Tardif



À l'Hôpital de Baie St-Paul, le 6 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Ginette Bouillon, épouse de feu monsieur Louis Tardif. Née à Rimouski, le 17 avril 1939, elle était la fille de feu dame Eva Tremblay et de feu monsieur Lorenzo Bouillon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Yanick (Julie Hamel); son petit-fils Keven; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : Maude (feu Maurice Cantin), Carol (Élise Cantin), Mireille (Michel Chartré), Laval (Denise Châteauneuf); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tardif ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à son frère Carol. La famille remercie aussi l'infirmière madame Marie-Andrée Lepage de l'Hôpital de Baie St-Paul pour l'attention portée, la qualité des soins prodigués, son accompagnement et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél : 418-527-4294.Les Funérailles sont sous la direction de :