BÉLANGER, Céline



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 décembre 2020, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédée madame Céline Bélanger, fille de feu madame Alberta Gauvin et de feu monsieur Gérard Bélanger. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière de St-Antonin. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Rose-Aline (feu Léo Tardif), feu Fernande (feu Marjolaine Piquette), Sr Germaine, Yvonne (Normand Vallières), Cécile (feu André Langlois), Paul (Gisèle Tremblay), Maurice (Gaétane Dionne), Fernand (Marie-Lise Paiement), Jean-Marie (Luce Poiré) et Jean-Charles (Micheline Boivin); ses filleuls: Stéphane Langlois et Sébastien Bélanger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des départements de neurologie, oncologie et soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins et l'accompagnement prodigués à Céline. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/