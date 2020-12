BARRAS, Pierrette



Au CHSLD Côté Jardins, le 7 décembre 2020, à l'âge de 93 ans et 3 mois, est décédée madame Pierrette Barras, fille de feu Henri Barras et de feu Marie-Ilda Croteau. Elle demeurait à Québec.Elle était la soeur de feu Roger Barras et de feu Jean-Claude Barras. Elle laisse dans le deuil sa sœur Gemma Barra (feu Anton Van de Water) et son neveu Cyrus Van de Water-Barra (Marie-Claude Lafortune), ses petits-neveux et sa petite-nièce Zachary, William et Victoria, de nombreux cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines dont Lucille Gauthier (François Gravel), Martine Gravel (Charles Gosselin) et Marie-Josée Gravel (Guy de Grandmont); ainsi que plusieurs autres personnes qui l'aimaient.et l'inhumation aura lieu au cimetière Belmont. Hommage de sa sœur Gemma (Extrait de la préface du livre La kermesse d'enfer tome 1 paru en 2016): ''À la douce mémoire d'Henri et Marie-Ilda (Marilda comme il la surnommera) : mes parents. Merci pour tous ces moments heureux que nous avons partagés, ensemble ! Pour tous ces moments de rires...et pour tous ceux de peine qu'une grande compréhension nous a permis de dépasser. À la mémoire de mes grands frères, Roger et Jean-Claude. Merci pour tous ces bons moments de notre jeunesse et de m'avoir accompagnée de votre mieux ! Les gars, vous avez été les meilleurs frères du monde ! À ma grande sœur, Pierrette, qui vit encore avec moi et qui a fêté, en août dernier, ses quatre-vingt-huit-ans ! Merci d'être là à mes côtés et de l'avoir toujours été ! Merci pour tes grands rires moqueurs et ton courage, pour tous ces moments de peine que la tendresse nous a permis de surmonter.'' Merci au personnel soignant du CHSLD Côté Jardins pour tous les soins prodigués jusqu'à son décès. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause humanitaire de votre choix.