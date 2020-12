BÉCHARD, Françoise



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 30 novembre 2020 est décédée à l'âge de 86 ans et 11 mois, Mme Françoise Béchard, conjointe de feu M. Jean-Louis Pelletier (feu Mme Claudette Langlais), fille de feu Mme Louisianne Briand et de feu M. Camille Béchard. Elle demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale samedi 19 décembre 2020 de 13 h à 14 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil les enfants de son conjoint et ses petits-enfants: Marcel (Hélène Soucy), Danie (Louis-Marie St-Pierre) et leurs fils: Samuel et Alexandre (Jessica Maltais), Marie-Claude et sa fille, Valérie (Spencer Martin), Nathalie et sa fille, Ariane (Antoine Lévesque Fontaine); ses frères, sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Béchard, Briand et Langlais ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Place de l'Étoile, aux Dres Marie-Ève O'Reilly Fromentin et Alexandra Thibault et à toute l'équipe médicale de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur accueil et les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la