Au tour d’Éric Salvail de recevoir son verdict

Après Gilbert Rozon, c’est au tour de l’animateur déchu Éric Salvail de revenir au tribunal ce vendredi, pour connaître le sort que la justice lui réserve quant aux accusations d’agression sexuelle sur un ancien collègue de Radio-Canada.

Le récit de l’agression qu’aurait subie Donald Duguay, dans les toilettes de la télévision d’État, est-il une « pure invention », comme le prétend la défense, ou bien une histoire vraie, basée sur la « mémoire vive » du plaignant, comme l’affirme la Couronne ?

La réponse, largement attendue en raison de la popularité de Salvail avant sa chute brutale en 2017, sera connue dès cet après-midi, alors que le juge Alexandre Dalmau rendra sa décision. Il tranchera alors sur le sort de l’ex-animateur, qui est accusé de harcèlement, de séquestration et d’agression sexuelle.

Culottes à terre

L’affaire remonte à 1993, alors que Salvail n’était pas encore connu. Selon la preuve de la Couronne, l’accusé s’en serait pris à Donald Duguay, un collègue de travail.

« Il a les culottes au sol, il commence à se masturber, avait témoigné M. Duguay au procès. Il se frotte en mimant une action de pénétration entre mes deux fesses. »

Salvail, de son côté, avait rétorqué que cette version était « farfelue ».

« Je n’agresse pas les gens dans la vie », avait-il dit à la cour, en précisant qu’il n’était pas ce genre de personne.

Or, à la suite de cette dénégation, le juge avait autorisé la Couronne à faire entendre trois témoins, qui ont tous affirmé le contraire : Éric Salvail est bel et bien ce « genre de personne » qui « passe des petits commentaires » et qui a un « côté exhibitionniste, c’est de la grossière indécence ».

Si le juge croit la version de Salvail ou si la preuve soulève un doute, alors l’ex-animateur sera acquitté. C’est seulement s’il ne croit pas Salvail et qu’il croit le plaignant « hors de tout doute raisonnable » qu’il pourra le déclarer coupable. C’est justement cette notion de doute raisonnable qui a fait en sorte que Rozon a été acquitté mardi.