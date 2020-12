BOULET, Jeannette Collin



À Québec, le 3 décembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Jeannette Collin, épouse de feu monsieur Bertrand Boulet, fille de feu Joseph Collin et de feu Simone Plante (Notre-Dame du Rosaire). Elle demeurait à Saint-Émile. Elle a été confiée à laL'inhumation se fera au printemps au cimetière paroissial de St-Émile, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Nancy (Marc Cloutier), Sylvie (Mario Letellier), Martin (Josée Lacroix); ses petits-enfants: Mylène Cloutier (Gabriel Plante), Alexandre Cloutier (Catherine Arcand), Gabrielle Verret (Olivier Lafontaine), Félix Verret, Philip Boulet (Véronique Gagné), Abigaëlle Boulet (Jérémy Gagnon); son arrière-petite-fille: Rose-Aimée Plante; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Cécile Collin (feu Roland Langevin), Thérèse Collin (feu Robert Boulet), Jean-Paul Collin (Liette Pelletier), Georges Collin (Jeannette Bolduc), Henri-Louis Collin, Rita Collin (Daniel Côté), Denis Collin (Agathe Pelletier), Marie-Jeanne Collin, feu Hercule Boulet (feu Rita Bédard), feu Yvon Boulet (feu Georgette Bolduc), Solange Boulet, Jeanne-Aimée Boulet (feu Maurice Gagné), feu Robert Boulet (Thérèse Collin), feu Francis Boulet (feu Lorraine Roy), Jean-Paul Boulet (Louisette Chamberland); ses filleuls: Richard Boulet et Frédérick Gilbert; plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ses ami(e)s, ses voisins, ainsi que ses amies du Club des Ainés de Saint-Émile, de la ligue de sacs de sable et des Chevalier de Colomb de Saint-Émile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc. : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca.