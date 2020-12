MICHAUD, Thérèse Lemieux



À son domicile, le 3 décembre 2020, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédée madame Thérèse Lemieux, épouse de monsieur Claude Michaud, fille de feu madame Simonne Sanschagrin et de feu monsieur Georges-Henri Lemieux. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Johanne (Jacques Leduc) et Mireille (Dany Auger); ses petits-enfants: Valérie (Olivier Samson), Cynthia, Sébastien (Eve Lahoud), Alexandra (Tommy Hovington), Maxime (Joanie Houde) et Cédrik; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Mathis, William et Zachary; ses frères: Jacques (Lise Drouin) et Pierre (Lisette Brulotte); ses belles-sœurs de la famille Michaud: Denise, Louise, Claire Loraine; son beau-frère Gilles Michaud (Monique Guay); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Mme Lemieux ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Remerciements au personnel soignant des soins à domicile de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à la Dre Danielle Marceau, oncologue du Centre de cancérologie de Lévis, pour leurs bons soins et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca.