CORRIVEAU, Henriette



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le mercredi 9 décembre 2020, est décédée à l'âge de 82 ans et 10 mois, madame Henriette Corriveau, fille de feu monsieur Henri Corriveau et de feu madame Blandine Perreault. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Sainte-Claire et était native de Saint-Léon-de-Standon.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Lucie (Francis Boutin) et Marielle; son petit-fils Olivier, ainsi que le père de ses enfants. Elle était la sœur de: Aline (feu Rosaire Turcotte), Albert (Colette Dupont), Marguerite (feu Adrien Roy), Julienne (feu Léo Grégoire), Laurent, Régina (feu Claude Aubin), Rosaire (Pauline Gourde), feu Bertha (Jean-Marie Lamontagne) et feu Nicole. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un merci spécial au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.