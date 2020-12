BOUDREAULT, Pierrette Boivin



À son domicile, le 7 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Pierrette Boivin, épouse de monsieur Oscar Boudreault. Elle était également la fille de feu monsieur Léonidas Boivin et de feu madame Desneiges Tremblay. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 12h00 au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. Pour ceux qui le désirent, la cérémonie sera disponible par webdiffusion viahttps://funeraweb.tv/fr/diffusions/21028Madame Boivin laisse dans le deuil son époux monsieur Oscar Boudreault ; ses enfants : Gilles et André (Chantale Lapointe) ; ses petits-enfants : Alec et Zachary : ses frères et sœurs : Jacqueline (feu Maurice Bélanger), Lise (feu Claude Morin), Claude (Danielle Moisan), Jacques, Yvan (Diane Roy), Denise (Nicolas St-Gelais), Pierre (Pierrette Tremblay) et Marcel ; ses beaux-frères et belles-sœurs : François Boudreault (Claire McNicoll) et Viateur Boudreault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jean-Marie (Bérangère Bélanger), feu Jeanne (feu Stafford Savoie), feu Raymond (feu Yvonna Gagnon) et feu Laurent (feu Antoinette Fontaine). Un remerciement spécial à l'équipe de soins palliatifs du CLSC Orléans - Beauport pour leur support, leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec, G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca