HAMELIN, Cécile Lemay



À la résidence La Cité des Étoiles de Ste-Croix, le 8 décembre 2020, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Cécile Lemay, épouse de feu monsieur Fernando Hamelin. Elle était la fille de feu Jean-Marie-Lemay et de feu Laura Fréchette. Native de Lotbinière, elle demeurait à Ste-Croix. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean, feu Suzanne (Raynald Lemay), feu Robert, Thérèse (Bruno Beaudet), Angèle, France (Yvon Hébert), Carole (Gaétan Desruisseaux); ses petits-enfants: Frédérique Hamelin, Chantal et Julie Lemay, Dave et Maryse Beaudet, Nathalie et Nancy Beaudet, Joanie et Cindy Desruisseaux et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; sa sœur Lise, ses frères: Luc (Marie-Claire Bélanger), Réjean (Lise Héroux), Jaques (Diane Brunelle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamelin: Agathe (feu Dimitri Bougaris), Irène (feu Réal Blanchet), Lucette Leclerc (feu Henri-Claude Hamelin); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial aux employés de La Cité des Étoiles qui chérissent nos aînés comme si c'était l'un des leurs, avec un immense dévouement et une grande passion. Encore et encore merci à tous. La famille vous accueillera à la maison funérairede 11h à 13h15.