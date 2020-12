MORENCY, Yvette



À Québec, le 13 décembre 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Yvette Morency, fille de feu Amédée Morency et de feu Victoria Noël. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 21 décembre 2020 de 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses nièces: Carmen Poirier (Laurier Duguay) et Carole Boivin (René Fillion); sa petite-nièce Catherine et son petit-neveu Richard, son cousin Adrien Noël (Thérèse Gagné). Elle est allée rejoindre ses sœurs: Armande, Lucille et Annette; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel Des Jardins Lebourneuf, spécialement l'équipe du 3-B et celui du CDC Grande-Allée pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.