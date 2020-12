OUELLET, Fernande Cloutier



Au Centre Paul-Gilbert, le 14 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Fernande Cloutier, épouse de feu Fernand Ouellet. Elle était la fille de feu Édouard Cloutier et de feu Marie-Anne Lévesque. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses filles: France, Céline (Clément Dugas), Micheline (André Cyr), Danielle (André Déry); ses petits-enfants: Stéphanie (François), Jonathan (Julie), Marie-Christine (Frédéric), Vincent (Alexia), Alexandre (Éloïse); ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.