ROY, Albert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Albert Roy, époux en 1res noces de feu Fernande Roy et en 2es noces de feu Hélène Raby. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Henri de Lévis. Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: feu Paul-Émile (Madeleine Dion), Gilberte, feu Sœur Alice, Sœur Anita, Monique (feu Louis Leblond), feu Jacqueline (feu Guy Mathieu). De la famille feu Fernande Roy, il était le beau-frère de: feu Raymond (feu Marcelle Gonthier), feu Marie-Rose (feu Richard Gonthier), feu Éva (feu Raymond Drapeau), feu Joseph-Edmond (feu Monique Gilbert), feu Albéric (Pauline Bouffard), Monique, feu Olivine (feu François Côté), Léonard (Colette Turgeon) et Yvonne (feu Jean-Yves Rivard). De la famille feu Hélène Raby, il était le beau-frère de: feu René (Esther Gagné), feu Lauréanne (Raymond Breton), feu Clémentia (Gilbert Gervais) et Christiane Brochu (René McMahen). De la famille feu Hélène Raby (marié en 1res noces à feu Aimé Lapointe), il était le beau-père de: Raymonde (Claude Béland), Chantal (Gaston Tanguay), Sonia (Pompeï DiMambro), Jacques (France Longchamps) et Jocelyne (Jean-Luc Bilodeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/