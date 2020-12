BEAULIEU, Ghislaine Nolet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 89 ans, le souffle de madame Ghislaine Nolet s'est éteint à l'aube du 29 novembre 2020. Elle était la fille de feu madame Rosanna Paquet et feu monsieur Arthur Nolet. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aule mardi 22 décembre 2020 de 17 h à 20 h.et de là au cimetière du Parc Commémoratif de La Souvenance.Elle était l'épouse de feu Roméo Beaulieu et la mère de leur regrettée fille, feu Linda. Elle laisse de précieux souvenirs malgré la tristesse, à ses deux autres enfants, Richard (Hélène Martineau) et Lise (Allen Walsh) ainsi qu'à ses précieux petits-fils: Hugo Walsh (Justine Leclerc) et Thomas-Louis Walsh (Gabrielle Fortin). La fratrie de madame Nolet, tous disparus, était composée de Clément (Simone Moreau), Émilienne (Fernand Parent), Robert (Yvonne Fortin), Raoul (Henriette Plouffe), Lucien (Simone Boutin), Adrien (Martha Buteau) et Candide. Elle sera aussi regrettée par sa belle-famille Beaulieu: feu Albert (feu Aurore Roy), feu Fernand, feu Roger, feu Jean-Marie (Yvette Chamberland), Thérèse (feu Paul-Roméo Fournier), Rachel (Adrien Mathieu), Rita (feu Lucien Arbour), Fernande, feu Denis et Réal (Renée Martineau) ainsi que par plusieurs neveux et nièces avec qui elle aimait maintenir des liens, cousins, cousines et autres parents (dont Jean Caron et feu Jeanne-D'Arc) et amis. Elle laisse sur son passage, un vent de courage, de détermination, de rigueur et de grande générosité. La famille désire remercier toutes les personnes qui l'ont côtoyée, soutenue et aimée tout au long de sa vie. Des remerciements spéciaux sont adressés à ses amies des dernières années, mesdames Rachelle Quirion et Léna Beaulieu puis, à madame Madeleine Duval (feu Emmanuel Duval) pour l'aide précieuse et leur soutien dans divers moments de sa vie ainsi qu'à tout le personnel de la Résidence Sélection Retraite Lévis, notamment pour leur contact chaleureux au quotidien. Si vous êtes dans l'impossibilité d'être présent pour lui rendre un dernier hommage, il nous fera plaisir de recevoir et de lire vos messages de soutien dans cette épreuve au bas de cette page. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8 , tél. : (418) 682-6387. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.