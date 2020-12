DICK, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 décembre 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé subitement monsieur Jacques Dick, conjoint de madame Ginette Bernard, fils de feu Gilbert Dick et de feu Laurette Lepage. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome et autrefois à Rimouski. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Jason Dick et Geneviève Dick (Carol Boutin); son petit-fils Louis; les enfants de sa conjointe: Francis Lachance (Nadia Couturier et leurs enfants Noémie, Yannick) et feu Steven Lachance (son fils Emrick); la mère de ses enfants: Lise Couturier (Francis Morin); ses frères et soeurs: feu Gérard (Clémence Cimon), Mario, Guylaine (Louis-Marie Lepage) et feu Johanne (Jacques Belisle); son bon ami, Conrad Grenier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Mylène Allie et Gisèle Couture (André Vallerand) pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fibrose Kystique Canada (https://www.fibrosekystique.ca/quebec/). La famille vous accueillera auà compter de 13h.