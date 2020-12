C'est fait, Asbestos change de nom

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a donné son approbation pour le changement de nom de la Ville d’Asbestos, jeudi.

Plus d’un an après son processus de changement de nom, la municipalité est ainsi baptisée «Ville de Val-des-Sources». Les citoyens deviendront des «Valsourciens» et «Valsourciennes».

«Nous sommes vraiment heureux. Notre nouveau nom nous apportera de merveilleuses opportunités, j’en suis convaincu», a souligné le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, par la voie d’un communiqué.

«Notre changement est historique et je suis content d’avoir vécu le processus avec la population.»

«C’est une page d’histoire qui se tourne, mais c’est aussi une nouvelle histoire marquante qui débute, a pour sa part déclaré le député de Richmond, André Bachand. Je suis fier de la population qui a vécu tout ce processus dans un contexte de pandémie.

«Je veux souligner l’entière collaboration des autorités municipales, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et de sa ministre Andrée Laforest.»

Les changements visuels commenceront à s’opérer dès janvier. Les enseignes d’entrée de ville, l’identification des bâtiments municipaux et le lettrage des véhicules seront revus en priorité. Le site internet et la page Facebook de la municipalité changeront également de nom dans un court délai.

Guide d’information

Les citoyens recevront prochainement un guide informatif pour les changements d’adresse à effectuer et peuvent dès maintenant à mettre à jour leurs renseignements.

Pour les systèmes de commande en ligne seulement, le nom « Asbestos » sera à privilégier jusqu’au 19 avril 2021, selon le communiqué, «puisqu’une opération nécessaire de Postes Canada pour la reconnaissance du nom ne pourra être effectuée avant cette date».

Le courrier sera réexpédié gratuitement à la nouvelle adresse des citoyens pendant une période de douze mois, période après laquelle les citoyens devront communiquer leur nouvelle adresse à tous leurs correspondants.

Hydro-Québec, Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et Vidéotron feront les changements de façon automatique.

Enfin, la SAAQ expédiera une lettre de confirmation d’adresse et un autocollant de la nouvelle adresse aux résidents concernés.