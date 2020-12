COVID-19: place à la vaccination dès le 24 décembre en Estrie

Après Québec et Montréal, ce sera au tour de l'Estrie d'amorcer sa campagne de vaccination contre la COVID-19, le 24 décembre, au Centre de foires de Sherbrooke.

Le personnel de la santé qui travaille en milieu d'hébergement sera priorisé.

«Dans nos premières estimations, selon ce qu'on nous promet en termes de doses, on devrait être en mesure de vacciner aux alentours de 3000 personnes pour les premières semaines de vaccination», a expliqué jeudi Nancy Desautels, directrice adjointe aux mesures d'urgence, sécurité civile et enjeux organisationnels Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS.

Chaque boîte contiendra 975 doses. On aurait aimé pouvoir administrer le vaccin aux résidents en CHSLD, mais il faudra attendre.

Le vaccin de Pfizer-BioNTech est capricieux.

«Il y a une contrainte extrêmement lourde qui est imposée par le manufacturier», a affirmé Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

«Il dit: les doses qu'on vous amène, vous ne devez pas les déplacer sous aucun prétexte, et ça, c'est extrêmement contraignant parce que la grande majorité des CHSLD sont de petite taille», a ajouté M. De Serres.

Et on ne peut pas se permettre de gaspiller des doses. «C'est vraiment la compagnie Pfizer qui va déterminer quand [...] on va pouvoir déplacer le vaccin. De ce qu'on nous dit, ça pourrait aller au début du mois de janvier», a estimé Nancy Desautels.