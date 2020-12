COVID-19: plusieurs secteurs préoccupants à Sherbrooke

La situation demeure préoccupante dans l'arrondissement de Fleurimont, à Sherbrooke, où la progression de la COVID-19 ne s'estompe pas.

En date du 8 décembre, on y dénombrait 195 personnes infectées et la situation ne s'est guère améliorée depuis. Mardi, l'arrondissement comptait 45 nouvelles infections, et mercredi, 40 autres cas ont été ajoutés.

Le niveau d'inquiétude est tout aussi présent dans le secteur de Rock Forest, où une ressource intermédiaire pour personnes avec des problèmes cognitifs est frappée par une éclosion.

Trente-quatre des 82 usagers de la Résidence Haut-Bois ont contracté le virus. Une dizaine d'employés ont aussi été infectés. Leurs collèges qui demeurent en place sont fortement sollicités et ont peine à suffire à la tâche.

La Croix-Rouge n'a malheureusement pas les effectifs pour leur venir en aide.

En désespoir de cause, les gestionnaires ont adressé une demande à Ambulance Saint-Jean, qui n'écarte pas la possibilité d'y dépêcher une équipe d'aides de service.