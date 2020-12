COVID-19: Valérie Plante «inquiète» pour la suite

Avec la période des Fêtes et les cas de COVID-19 qui ne baissent pas, la mairesse de Montréal a fait état, jeudi, de son inquiétude de voir la situation dégénérer.

En entrevue de fin d’année avec Pierre Bruneau, la mairesse Valérie Plante n’a pas hésité à se dire «inquiète» de la deuxième vague qui sévit en ce moment.

«La première vague a été très difficile à Montréal. Il y a 1500 personnes qui sont décédées de la COVID. Évidemment, on veut éviter un tel scénario. Ça nécessite donc des efforts encore plus considérables de la part de la population qui a déjà beaucoup donné à Montréal, mais partout à travers le Québec.»

«J’ai une pensée toute particulière pour les commerces, les restaurateurs, ceux qui tiennent les bars qui sont fermés depuis plusieurs mois, les milieux culturels», a-t-elle ajouté.

Selon les données de jeudi, il y a eu 60 100 cas de la COVID-19 et 3731 décès à Montréal depuis le début de la crise sanitaire.

Aux yeux de Mme Plante, les citoyens doivent absolument aider les autorités en respectant les consignes. Elle a d’ailleurs rappelé qu’il est impossible d’avoir une présence policière partout.

«C’est sûr qu’il faut que les gens embarquent. Il faut que les gens se disent:"OK, il y a une lumière au bout du tunnel, il y a un vaccin". Sauf que le vaccin, ça va prendre un certain temps. D’ici là, il faut vraiment qu’on mette toutes les chances de notre côté. Et ça, ça veut dire respecter les règles», a soutenu la cheffe de Projet Montréal.

«Qui seront les adversaires?»

À moins d'un an des élections municipales, Valérie Plante se dit toujours motivée. «Malgré tout, je continue à être emballée, a-t-elle dit. Je suis heureuse de me lever tous les matins, malgré la pression, malgré la grogne, malgré les défis, je suis contente.»

Elle a aussi dit ne pas craindre d’éventuels adversaires. «Qui seront les adversaires?»

Après trois ans de pouvoir, la mairesse de Montréal reconnaît que son administration a bougé très vite au cours de la saison chaude pour mettre en place différentes mesures concernant la pandémie.

«C’est sûr qu’on a agi très rapidement, cet été, pour faire des voies actives et sécuritaires: les rues piétonnes, les pistes cyclables qu’on a mises pour la COVID, ce qu’on appelle les aménagements COVID».

«Je le referais, mais je le referais différemment», a-t-elle concédé, tout en mettant en contexte la crise sanitaire.

«On a tellement voulu donner de l’espace aux Montréalais et aux Montréalaises qu’on a fait rapidement les aménagements. Ça crée des insatisfactions, ça a créé de la grogne, de l’incompréhension aussi», a-t-elle fait savoir.

Pour rappel, dans un rapport publié au début de décembre, l'ombudsman de Montréal a dit avoir reçu plus de 300 plaintes qui ont mené à 240 dossiers traités relativement à l'aménagement des voies actives sécuritaires (VAS) et du Réseau express vélo (REV).

Itinérance et «village de tentes»

Valérie Plante est aussi revenue sur le «village de tentes», ce campement d’itinérants installé le long de la rue Notre-Dame Est et qui a récemment été démonté à la suite d'un incendie.

«Pour moi, l’expérience des tentes, cet été, moi, je l’ai vécue comme un échec de notre société à protéger les plus vulnérables. Honnêtement, je me suis dit, on est rendu là à Montréal, au Québec [...]», a-t-elle dit.

La mairesse estime que pour en finir avec l’itinérance, il faut revoir le paradigme qui demande de répondre dans l’urgence en augmentant le nombre de lits ou en faisant des refuges tous situés au centre-ville.

La mairesse s’interroge à savoir s’il n’est pas possible de faire des «projets viables, intéressants, qui les remettent sur pied [...] partout sur l’île».