JEAN, Charles-Auguste

(dit Prince Charles)



À son domicile le 8 décembre 2020, est décédé à l'âge de 91 ans et 9 mois monsieur Charles-Auguste Jean (dit Prince Charles), demeurant à Sainte-Luce, époux en premières noces de feu madame Gisèle Levasseur et en secondes noces de feu madame Marie-Anna Lafrance, fils de feu monsieur Alphonse Jean et de feu madame Marie-Luce Dubé. La famille recevra les condoléances en privé le samedi 19 décembre à compter de 13 h, à laet de là au mausolée Saint-Germain de Rimouski.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Madeleine St-Pierre), Lise, Diane (Michel Bernier), Raymond, Marc-André, Louise, Manon Bérubé (Luc Vignola) et Steeve; ses petits-enfants: Chantal, Simon, Nicolas, Emmanuelle, Émilie, Johanne et Jean; ses arrière-petits-enfants: Atoan, Xavier et Raphaël; ses neveux, nièces, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC par l'entremise de leur site Internet : www.aceq.org et www.coeuretavc.caMerci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien.La familleLa direction des funérailles a été confiée à la :