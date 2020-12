RENAUD, Murielle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, est décédée le 3 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, madame Murielle Renaud. Native de Vanier (Québec), elle était la fille de feu monsieur Irenée Renaud et de feu madame Alberta Portelance. Elle demeurait à la résidence Le Petit Domicile de Charny depuis quelques années.Elle est la mère de feu Brigitte Légaré (François Lambert), la grand-mère de Cyndie-Ève Lachance (Jonathan Belleau) et l'arrière-grand-mère de James Belleau. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: feu Pierrette, Marjolaine (Roger Grondin); ses frères Gérard, Irenée (Mona Bibeau), Michel (Lise Roussel); ses tantes: Marguerite et Cécile Portelance; ainsi que plusieurs neveux et nièces et quelques amies, dont sa grande amie d'enfance Denise Beaulieu.L'inhumation des cendres suivra par la suite au cimetière St-Charles. Remerciement au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.