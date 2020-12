CANTIN, Raymond

Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 14 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raymond Cantin, époux de madame Claire Giguère. Il demeurait à Québec.



Dû aux consignes à respecter en lien avec la pandémie, veuillez noter qu'il n'y aura aucunes périodes de condoléances. Une cérémonie d'adieu aura lieu en toute intimité en famille.



Il laisse dans le deuil ses enfants Andréa (Daniel Gagnon), Daniel (Sylvie Fortin), Sylvie (Daniel Paquet), François (Guylaine Tessier), Valérie (Thomas Royer); ses petits-enfants; Claudya, Pier-Luc, Jean-Philippe, Isabelle, Alex, Marie-Pier, Marc-Olivier, Marina, Luca, Charles, Jeanne; ses arrière petits-enfants: Louis, Marine; ses frères et soeurs: feu Jacques (Francine Gosselin), feu René (feu Rolande Delarosbil), feu Marcel, feu Robert; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Giguère; Pauline Couture (Claude Couture), Jean Giguère, feu Marcel Giguère (feu Claire Boucher), feu Huguette Giguère, Gilles Giguère (Bérangère Clavet), Pierrette Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier tout spécialement l'équipe soignante de CHSLD de Notre-Dame de Lourde pour les bons soins prodigués.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, Rue du Pont, (Québec) G1K 6M7,

www.fondation@gilleskegle.org

