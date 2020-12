CHOUINARD, Denis



Au Pavillon Bellevue, le 1er décembre 2020, à l'âge de 75 ans et 8 mois, est décédé monsieur Denis Chouinard, époux de madame Gisèle Rousseau, fils posthume de feu Albert Chouinard et feu Blanche Bois (beau-père feu Hector Lamarre). Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle Rousseau, ses enfants: Francine (Jean Guy Blouin), Sylvain (Lise Morin) et Raynald (Michelle Bolduc); ses petits-enfants: Tommy (Marie-Josée Roy) et Annik (Tommy Pelletier); ses arrière-petits-enfants: Clara et Stacey; ses frères et sœurs: André (Thérèsa Fournier), Conrad (Jackie Fraser), Rosaire (Rita Lemieux), feu Josette Lamarre (Normand Giroux), Jean-Noël Lamarre (Micheline Pellerin); ainsi que plusieurs beaux-frères belles-sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement les membres du personnel du CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis pour leur dévouement et leurs bons soins.