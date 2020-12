CAUCHON, Claude



À Québec, le 10 décembre 2020, est décédé monsieur Claude Cauchon, conjoint de madame France Lajeunesse, fils de feu madame Martine Morin et de feu monsieur Léopold Cauchon.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe; ses enfants: Gabriel, Martine et Stéphane; ses petits-fils: Keven (Sophie Noreau) et Brendon; ses sœurs: Lise et Michelle (feu Roland Pelletier); sa belle-mère Cécile Grenier (feu Jean-Baptiste Lajeunesse); ses beaux-frères Claude (Doris Giroux) et Martin (Sylvie Guillot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du CHSLD St-Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca.