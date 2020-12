Devant l'afflux de patients, un stationnement converti en site de soins alternatif

Pour faire face à l’afflux de patients atteints de la COVID-19, l’hôpital Renown Health de Reno, dans le Nevada (ouest), a transformé deux étages d’un stationnement couvert voisin en unité de soins spécifiquement destinée aux malades présentant des symptômes modérés de la maladie.

Le but ? Offrir à ces patients et aux soignants qui les prennent un charge un environnement sécurisé et un accès direct aux infrastructures (laboratoire, pharmacie, restauration, etc.) de l’hôpital tout en libérant des lits dans le service de soins intensifs pour les cas les plus graves.

Le « site de soins alternatif » a été aménagé en seulement dix jours en avril dernier par des entreprises spécialisées, qui ont équipé les deux étages du stationnement d’un revêtement de sol, des réseaux électriques, d’eau et de ventilation répondant aux normes sanitaires.

Le site, d’une capacité totale de plus de 1 400 lits séparés les uns des autres par des rangées de paravents immaculés, a été activé le 12 novembre par la direction de l’hôpital pour anticiper la nouvelle flambée de la pandémie qui affecte l’ouest des États-Unis.

Le jour de l’ouverture, un médecin de l’hôpital avait diffusé sur Twitter un selfie où l’on pouvait apercevoir derrière lui des lits encore repliés et sous enveloppe plastique. Une image reprise par un autre compte qui affirmait à tort qu’il s’agissait d’un « hôpital bidon » n’ayant « jamais vu un seul patient », laissant entendre que la pandémie n’était qu’une « escroquerie ».

Le président sortant Donald Trump avait retweeté ce message critique à ses quelque 88 millions d’abonnés, assorti du commentaire « dans le Nevada, les résultats des élections sont bidon aussi », suscitant comme à son habitude une vive polémique.

Mercredi, le site alternatif du Renown Health Medical Center avait accueilli 350 patients depuis sa mise en service, et 24 malades y étaient soignés, selon la direction de l’hôpital.

Selon les autorités du Nevada, près de 200 000 cas de coronavirus ont été recensés dans l’État depuis le début de la pandémie, faisant 2 673 morts au total.

Avec environ 87 nouveaux cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours, le Nevada connaît l’un des plus forts taux de contamination aux États-Unis (6e sur 50).