Sondage Léger: Erin O’Toole est en hausse pendant que Trudeau divise

La gestion de la pandémie du premier ministre canadien Justin Trudeau divise les Québécois. Cela se reflète dans les intentions de vote pour les libéraux, qui stagnent depuis des mois au Québec. Contrairement au premier ministre québécois François Legault, Justin Trudeau n’arrive pas à profiter de la pandémie pour hausser ses appuis dans la province. M. Trudeau pourra se consoler du fait qu’il détient une bonne avance sur ses adversaires conservateurs à l’échelle du pays.

• À lire aussi: Sondage Léger: les Québécois toujours satisfaits de Legault

LES LIBÉRAUX TOUJOURS EN TÊTE AU QUÉBEC...

Le Québec demeure la chasse gardée des libéraux et des bloquistes. Un peu plus d’un an après les dernières élections, les choses n’ont à peu près pas bougé. Une lueur d’espoir pointe toutefois à l’horizon pour le Parti conservateur. Son nouveau chef, Erin O’Toole, ramène ses troupes au seuil de la respectabilité avec un peu plus de 20 % des intentions de vote, une hausse de 8 points de pourcentage par rapport au mois d’octobre. Son message nationaliste sur la langue y est sans doute pour quelque chose.

Parti libéral du Canada de Justin Trudeau : 33 %

Bloc québécois de Yves-François Blanchet : 30 %

Parti conservateur du Canada d’Erin O’Toole : 21 %

Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh : 11 %

Parti vert du Canada d’Annamie Paul : 4 %

Un autre parti : 1 %

...MAIS LE PREMIER MINISTRE N’OBTIENT PAS LA NOTE DE PASSAGE

Malgré les milliards dépensés et les bonnes nouvelles sur le vaccin, les Québécois sont partagés sur la gestion de la pandémie envers le gouvernement Trudeau. Est-ce le scandale éthique WE Charity qui laisse des traces ? Le premier ministre lui-même n’obtient pas la note de passage, avec un score de 5,8/10. Le premier ministre polarise depuis un certain temps dans l’ensemble de la province, ce qui n’est pas étranger à la remontée du Bloc québécois.

Satisfait : 48 %

Insatisfait : 45 %

Ne sait pas / refus : 7 %

OCCASION À SAISIR POUR LE CHEF CONSERVATEUR

Malgré une embellie ici pour le Parti conservateur, peu de Québécois pensent qu’Erin O’Toole ferait le meilleur premier ministre, loin derrière Justin Trudeau. M. O’Toole souffre d’un déficit de notoriété. Quelque 22 % des répondants ne savent pas qui ferait le meilleur chef d’État. Une occasion s’offre donc à lui. Reste à voir si les Québécois aimeront ce qu’ils découvriront de lui au fil des mois.