BOUCHARD, Florence



Au CHSLD St-Augustin, le 1er décembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Florence Bouchard, épouse de feu monsieur Aimé Tremblay, fille de feu madame Corine Martel et de feu monsieur François Bouchard. Elle demeurait à Québec.Elle est partie rejoindre ses enfants, Nicole, Gaétane, André, Francine et Régis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Nicole (Jean-Guy Pilote), feu Gaétane, Jocelyn (Suzanne Gaudreault), Johanne (Rémi Tremblay), Danielle (Denis Lepire), Réjean, Sylvie (Martin Huot), Patrice (Fernande Boulianne) et François; ses petits-enfants : Steve, Annick, Jean-Nicolas, Julie, Karen, Maxim, Régis, Joëlle, Emmanuelle, Roxanne, Rebecca, Mélissa; ses arrière-petits-enfants : Marika, Isaac, Jade, Marc-Olivier, Léanne, Olivia, Édouard, Elliot, Gabriel, Félix, Coralie, Xavier, Fiona; ses frères et sœurs : feu Rodolphe (feu Germaine), feu Henri-Paul (feu Yvette), feu Fernand (feu Florence), feu Lionel (feu Marie-Luce), feu Anita (feu Joseph-Édouard), feu Alberta (feu Edgar), feu Estelle, Raymonde (feu Alphonse) et Lina (feu Aimé); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu René (feu Germaine), feu Lucien (feu Marie-Paule) et Yvette (feu Armand), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.