RACINE, Rachel Vaillancourt



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 décembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Rachel Vaillancourt, épouse de feu monsieur Jean-Paul Racine. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Madame Vaillancourt était la mère de feu Claudette Racine et de Suzanne Racine, elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La direction des funérailles sera confiée à la maisonL'inhumation se fera au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Du Fargy. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs et Covid-19 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à La Fondation canadienne du rein, 8550, boul. Pie-IX, bureau 110 Montréal, Québec H1Z 4G2 Renseignements: (514) 938-4515 ou 1 800 565-4515 ou www.rein.ca