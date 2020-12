BILODEAU, Lucille Giguère



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 15 décembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédéedame Lucille Giguère, épouse de monsieur Jean-Paul Bilodeau, fille de feu dame Rose-Alma Petitclerc et de feu monsieur Albert Giguère. Elle demeurait à Neufchâtel. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: feu Lucie (Michel Hardy), Suzanne (Carol Marchand), Hélène (Carl Verge); ses petits-enfants: Stephanie (Tommy Légaré), Catherine (Maxime Descarreaux), Vincent (Karolane Lacombe-Pelletier), Simon, Karine, Rachelle, Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Olivier, Clara-Rose, Lyvia, Emrick, Ruby, Marilou, Aurélie; sa belle-sœur: Yolande Lachance (feu Victor Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau: Jeannine Lortie (feu Maurice), Roger Laflamme (feu Pierrette), Marie-Rose (feu Raymond Dompierre), Tony Rouleau (feu Emile), Fernand (Rosanne Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de la cardiologie du CHUL et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, 277, rue Racine, Québec, QC, G2B 1E7.