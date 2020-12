PAGEAU, Marie



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 29 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Marie Pageau, fille de feu madame Cécile Giroux et de feu monsieur Joseph-Philéas Pageau. Elle demeurait à Québec. La direction des funérailles a été confiée à laet de là, suivra la mise en crypte au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et sa belle-sœur : Yolande, feu Raymonde (feu Jean-Marie Rouleau), Florence Larochelle (feu Marcel) (feu Paul-Henri), Gisèle (sœur du Bon-Pasteur) et Lise; ses neveux et nièces : Denis Rouleau (Marie-Anne Blanchet), Guy Rouleau (Nancy Whalen), Sylvie Rouleau (Christian Vigneault), Carole Pageau (Claude Morin), Daniel Pageau (Lisette Hamel) et Claude Pageau (Mylène Vincent); ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur humanité, leur compassion et les soins prodigués à Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, rue Marie-Fitzbach, Québec (Québec) G1V 2J2 ou par des offrandes de messes. Des formulaires seront disponibles sur place.