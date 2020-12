RICHARD, Gabriel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 28 novembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gabriel Richard, autrefois ingénieur civil, fils de feu Georges Richard et de feu Cécile Turcotte et veuf de feu Monique Pinsonneault.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Me Louise Barbeau; ses enfants: Benoît (Annie Lehouillier) et Caroline; sa compagne à quatre pattes, Caprice; sa sœur: Francine (René Desrosiers); sa belle-sœur: Francine Barbeau (Marc-André Bergeron); ses nièces et ses neveux: Josée et Luc Paquette, François-Philippe Cloutier (Julie Farley) et leurs filles: Rose-Marie et Simone; ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses nièces et ses neveux de la famille Pinsonneault. Il laisse également dans le deuil des cousines, des cousins et des ami(es) proches. Il est allé rejoindre ses sœurs qui l'ont prédécédé: Louisette, Nicole et Denise.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h 30.Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Mira Inc. Site web: www.mira.ca. Téléphone: 450-795-3725. Des formulaires seront disponibles sur place.