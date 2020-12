LEMIEUX, Joseph



Le 4 décembre 2020, au CHSLD du Haut St-Laurent, à l'âge de 88 ans, est décédé Joseph Lemieux. Né à Armagh, le 11 novembre 1932, il était l'époux de feu Lise Beaudet, fils de feu Ernest Lemieux et de feu Philomène Roy.Il laisse dans le deuil ses enfants chéris: Stéphane Lemieux (Catherine Garant) et Isabelle Lemieux (Mathieu Boulianne); ses trois petits-fils adorés: Louis-Thomas Lemieux, Frédéric Boulianne et Alexandre Lemieux; ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il est allé rejoindre dans la paix, sa sœur Adrienne et son frère Iréné. Il laisse également dans le deuil tous les musiciens et les musiciennes de la Sinfonia de Québec et quelques personnes précieuses qui l'ont soutenu: Jean Bouchard, Louise Dufresne, ainsi que Yvon et Danielle Dorion.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca