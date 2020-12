MARTIN, Jeannine Théberge



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre merveilleuse mère, Jeannine Théberge, le 5 décembre 2020, à l'âge de 88 ans et 5 mois, épouse de feu monsieur Raymond Martin, fille de feu Joseph Théberge et de feu Anna-Marie Côté. Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg).Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Yvon, André (Hélène Pouliot), feu Sylvie et Patricia (Daniel Nantel); ses petits-enfants : David (Mélissa Amyot), Denis (Mélanie Dufour), Marie-Pier (Alexandre Dutil) et Alexandra; ses arrière-petits-enfants : Léa et Élie, elle fût la maman d'accueil de Nancy Brazeau (Alain Gauthier) et Julie Cheezo; ses frères et sœurs : feu Paul-Émile (Laurette Michaud), André (feu Hélène Morin, feu Germaine Côté), Annette (Simon Pellerin), Yolande (feu Jean-Claude Blier), Marielle (feu Marc-André D'Astous), Lise (feu Paul McKen), Aline, Françoise et Jeanne-Paule Asselin (Yvon Plante); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Baptiste (Bernadette Gagnon), feu Rolland (feu Berthe Potvin), feu Ludger (feu Rita Fraser), feu Lucien (feu Marie Galland), feu Rock (Odette Desjardins), feu Rose (feu Gérard Larouche), Gisèle (feu Jerry Robidoux), feu Normand (Estelle Leroux) et feu Marguerite (feu Adélard Dubé), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont ceux de Val D'Or et du Centre de jour de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.