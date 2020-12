PAQUET, Dominic



Au Centre d'hébergement de la Guadeloupe, le 2 décembre 2020, à l'âge de 42 ans, est décédé monsieur Dominic Paquet. Il était le fils de monsieur Richard Paquet et de dame Christiane Caron. Il demeurait à Lévis et autrefois à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative dude 13h à 15h15.suivi de la déposition de ses cendres au Columbarium Laurent Normand.Il laisse dans le deuil, outre ses parents: Richard Paquet et Christiane Caron; son frère: Sébastien (Anny Robitaille). Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, cousins, cousines des familles Paquet et Caron, ainsi que ses ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre Paul Gilbert où il a reçu des bons soins durant ses 16 dernières années, ainsi que le personnel du CLSC et du Centre d'hébergement de la Guadeloupe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Martin Matte : https://www.fondationmartinmatte.com/faire-un-don/. La direction a été confiée à la