TREMBLAY, Simone



Au CHSLD de Baie-St-Paul, le 7 décembre 2020, à l’âge de 104 ans et 5 mois, est décédée madame Simone Tremblay, épouse de feu Médéril Tremblay. Née à L’Anse-St-Jean le 19 juillet 1916, elle était la fille de feu Théophile Tremblay et de feu Lucine Lavoie. Elle demeurait autrefois à St-Irénée. Elle a été confiée à laL’inhumation suivra au cimetière paroissial. La famille et les proches en seront alors informés. Elle laisse dans le deuil ses cinq filles: Thérèse (Raymond-M. Hudon), Pierrette ((feu Étienne Boies) (Marcel Nadeau)), Gaétane (Louis-Marie Fillion), Françoise, Johanne (Jean Rompré); ses petits-enfants: Sylvain, Christian et Johanne Hudon, Caroline et David Boies, Louis, Guy et Maryse Fillion, Julie et François Bouchard enfants de Françoise (feu Michel Bouchard), Geneviève et Évelyne Rompré, ainsi que leur conjoint et conjointe. Elle laisse également dans le deuil plusieurs arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines. Elle était la soeur de: Fernande (feu Fernand Lavoie), Louise (feu Joseph Tremblay), Rachelle (feu Claude Simard), Luc (Laurence Gaudreault), feu Benoît (feu Aurore Pelletier), feu Amédée (feu Angèle Gagné), feu Gertrude (feu Arthur Tremblay), feu Alpha ((feu Paul Boudreault) (feu Phidelem Gagné)), feu Joseph (Jocelyne Gagné), feu Ernest (feu Charlotte Gagnon), feu Richard (Anita Gagné), feu Bernard (Esther Savard). La famille tient à remercier tous ceux et celles qui l’ont accompagnée ces dernières années par leur dévouement et leurs bons soins prodigués, en particulier le personnel du CHSLD de Baie-St-Paul. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de La Malbaie ou à tout autre organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur le site ou à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la