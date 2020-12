HAINS, Jacques



Au Centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 11 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Hains, époux de feu madame Thérèse Bouchard, fils de feu monsieur Jean Hains et de feu madame Marianne Moineau. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil sa fille Lucie (Jacques Carrier); ses frères et sœurs : feu Anne-Marie (feu Donat Beaulieu), feu Jacqueline (feu Louis-Armand Demers), feu Benoît (feu Rosa Lamontagne), feu Joséphine (feu Fernand Joncas), feu Raymond (Jeannine Hallé), feu Ernest (feu Louisette Nolet), feu Adrien (Marguerite Bouffard), Gertrude (Guy Duchesneau) et feu Fernand; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard : feu Jean-Marc (Simone Bourassa), feu Marcel (feu Denise Côté), feu Marianne (Yves Bégin), feu Camille (Lise Hamel), feu Clarisse (Alain Gagné) et feu Armand (feu Charlotte Auclair); ses ami(e)s de longue date Denise et Jean-Guy Nolet; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les employés du Centre d'hébergement Chanoine-Audet, plus particulièrement, Dre Émilie Lavallée et le personnel du 3e étage, ainsi que madame Odette Simard et tout le personnel du Manoir Gilbert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. https://www.alzheimerchap.qc.ca/