DUMAS, Marie-Berthe Blais



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 novembre 2020, à quelques jours de ses 97 ans, est décédée madame Marie-Berthe Blais, épouse de feu monsieur Henri Dumas. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Blais et de feu madame Marie-Jeanne Jolivet. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud.Elle laisse de bons souvenirs à ses enfants : Lise (François Paré), Claudette (Louis Roy), Solange (Rosaire Laflamme), Henriette (feu Marc Breton), et aussi à ses petits-enfants : Lucie, Chantale, Jean-François (Dominique), Marie-Andrée Paré (Ghislain), Stéphane (Déliska), Sébastien (Stéphanie), Étienne Roy, Édith (Gaston), Mario (Marie-Christine), Manon (Steve), Annie Laflamme (Ricardo), Karine, Maxime Breton (Annie), ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Madeleine (feu Paul Fiset), feu Marcel (feu Rollande Roy), feu Emma (feu Maurice Blais), feu Roland (feu Charlotte Picard), feu Louis (feu Jeannette Noël), Marie-Claire (feu Richard Chouinard), Paul (feu Rita Bélanger), la belle-sœur de : feu Roland (feu Jeanne Pageau), feu Père René (S.V.P), feu Lucia (feu Hercule Nicole), feu Louisette, feu Egide, feu Edmour (Jeannette Montminy), feu Raymond (feu Bérangère Tremblay), feu Thérèse (feu Maurice Samson) et feu Marcellin. Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à transmettre des sincères remerciements au personnel de la Résidence de l'Orchidée, ainsi qu'à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur accueil. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny :https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/