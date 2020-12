LACOMBE, Camillien



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 10 décembre 2020, est décédé à l'âge de 64 ans et 11 mois, monsieur Camillien Lacombe, fils de feu monsieur Adrien Lacombe et de feu dame Élizabeth Fortin. Il demeurait à La Pocatière. Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 12 h à 13 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière des Pins.Il était le frère et le beau-frère de: feu Hugues (Lise Rouleau), feu Jacques, Ginette (Serge Boucher), Danielle (Réjean Mercier). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces: Marie-Claude Lacombe, qui nous a quittés, Linda et Michaël (Anne-Marie Verville) Boucher, Stéphanie (Simon Hudon) et Albert Dubé, (leur père Denis Dubé); ses petits-neveux et ses petites-nièces: Vanessa, Amélie, Abigaëlle et Albert. La famille remercie le Dr Christian Roux pour sa grande disponibilité et son humanisme, ainsi que les membres du personnel du Centre D'Anjou de Saint-Pacôme pour leur dévouement, leur générosité et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne www.fondationhndf.ca Des formulaires seront disponibles au salon.