Google visé par une troisième plainte pour antitrust en deux mois aux États-Unis

Le géant de l’internet fortifie sa position dominante, selon les plaignants, grâce à toutes les données qu’il a déjà recueillies auprès des utilisateurs n’ayant pas vraiment d’autres choix.

• À lire aussi: Des États américains vont lancer des poursuites contre Google

Plusieurs plateformes numériques, parmi lesquelles Amazon, TripAdvisor ou Yelp, se plaignent régulièrement que Google favorise ses propres offres dans les résultats de recherche.

Yelp s’est félicité jeudi de la nouvelle plainte, espérant y voir « le début d’un retour à un internet plus vivant et plus ouvert ».

Les procureurs réclament à la justice de restaurer un marché concurrentiel et de revenir sur tout avantage que Google aurait pu gagner grâce à ses pratiques anticoncurrentielles, y compris en forçant le groupe à se séparer de certains actifs.

Mercredi, dix États, emmenés par le Texas, ont aussi accusé le groupe dirigé par Sundar Pichai de pratiques anticoncurrentielles dans la gestion des publicités, y compris en nouant un accord avec Facebook.

• À lire aussi: États-Unis : nouvelle plainte contre Google, cette fois pour sa gestion des publicités

Pour le procureur général du Nebraska, Doug Peterson, l’assaut simultané des autorités contre Google est « vraiment historique » et représente la plus importante coalition dans une affaire antitrust depuis celle lancée dans les années 1990 contre Microsoft.

Pour gagner devant les tribunaux, les autorités devront toutefois montrer que le groupe californien a nui aux consommateurs - alors que ses outils - courriel, cartes, services de réservations — sont en général gratuits.

Un tel angle d’attaque est compliqué, ont reconnu plusieurs procureurs généraux jeudi lors d’une conférence vidéo présentant la plainte.

« Les responsables politiques, au Congrès en particulier, devraient réfléchir à des lois allant au-delà des pratiques anticoncurrentielles », a souligné le procureur général de l’Iowa, Tom Miller.