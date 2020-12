Implication communautaire

Photo courtoisie

Les Remparts de Québec, en collaboration avec MAXI, partenaire de la première heure de l’équipe et coprésentateur en titre de leur saison 2020-2021, ont offert, au cours des derniers jours, des denrées non périssables pour une valeur de 10 000 $ à Moisson Québec, poursuivant ainsi leurs actions afin de venir en aide à la communauté, particulièrement en cette période de pandémie. Accompagnés par Champion, la mascotte des Remparts, quelques membres du personnel de l’équipe se sont rendus chez Maxi pour tout d’abord y sélectionner les produits de grande nécessité. La livraison des denrées a ensuite été effectuée chez Moisson Québec (photo). Ces denrées viendront en aide aux familles vivant présentement des conditions difficiles. Sur la photo, Élaine Côté, (au centre), directrice générale de Moisson Québec ; Champion, et deux membres du personnel des Remparts.

Millionnaire de son temps...

Photo courtoisie

La journée de demain (18 décembre) prendra une signification toute particulière pour Johanne Bélanger (photo) de l’arrondissement Des Rivières à Québec, car elle prendra une retraite bien méritée après 42 années de bons et loyaux services avec la Banque de Montréal. Présentement conseillère services bancaires courants à la succursale BMO Lebourgneuf de Québec, Johanne en profite pour remercier la direction et toute la clientèle de BMO de la confiance témoignée au fil des ans. J’aime bien l’expression de Johanne : « Je serai millionnaire de mon temps au cours des prochaines années » pour résumer ses projets de retraite.

Nouvelle patronne

Photo courtoisie

Depuis le 30 octobre dernier, Michelle Laurendeau est la nouvelle présidente de la société immobilière Girescom à la suite du départ à la retraite de Jean Langlois. Passionnée de l’immobilier (dont 17 années d’expérience en gestion immobilière avec la compagnie Boardwalk), Mme Laurendeau se réjouit de pouvoir compter sur une équipe chevronnée, soudée et dévouée comme celle qu’a su bâtir M. Langlois. Marie-Julie Langlois (la fille de Jean) continuera d’assumer la direction générale de l’entreprise et veillera au bon déroulement des opérations au quotidien. Fondée par Jean Langlois, il y a 20 ans, la société immobilière Girescom offre des projets clés en matière de gestion d’immeubles multilocatifs ou commerciaux. De gauche à droite, sur la photo : Marie-Julie Langlois, Jean Langlois et Michelle Laurendeau.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jorge Mario Bergoglio « Pape François » (photo), 266e pape de l’Église catholique, 84 ans... Antoine Leclerc, natif de Charlesbourg, pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, 39 ans... Éric Bédard, patineur de vitesse médaillé aux JO de Nagano, Salt Lake City et Turin, 44 ans... Milla Jovovich, actrice américaine d’origine russe, 45 ans... Paul Tracy, pilote de course canadien, 52 ans... Vincent Damphousse, avec le Canadien de 1992 à 1999, 53 ans... André-Philippe Gagnon, fantaisiste et imitateur, 58 ans... Chantal Pary, chanteuse québécoise, 70 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 décembre 2005 : Claude Dionne (photo), 72 ans, bâtisseur des restaurants McDonald de Beauport et de Ste-Anne-de-Beaupré et du Théâtre Imax... 2018 : Penny Marshall, 75 ans, actrice et réalisatrice américaine... 2016 : Walter Hachborn, 95 ans, cofondateur et président des quincailleries et centres de rénovation Home Hardware... 2014 : Clarke Fraser, 94 ans, spécialiste en génétique médicale québécois... 2013 : Ronald Leduc, 64 ans, horticulteur et paysagiste... 2012 : Frank Pastore, 55 ans, lanceur de baseball américain... 2011 : Kim Jong-Il, 70 ans, président de la Corée du Nord... 2011 : Cesaria Evora, 70 ans, chanteuse capverdienne...