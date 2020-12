La carrière d’Henrik Lundqvist possiblement terminée

Le gardien des Capitals de Washington Henrik Lundqvist a annoncé jeudi qu’il ne disputera pas la saison 2020-2021 en raison d’un problème cardiaque.

Acquis par le biais du marché des joueurs autonomes cet automne, le Suédois de 38 ans a précisé avoir subi divers examens et qu’il a dû se rendre à l’évidence. Aussi, la suite de sa carrière de hockeyeur professionnel demeure pour le moins incertaine. L’ancien des Rangers de New York pourrait bien avoir disputé son dernier match dans la Ligue nationale.

«Ça me brise littéralement le cœur de partager cette nouvelle : je ne me joindrai pas aux Capitals pour la campagne à venir. Après plusieurs semaines de tests et de discussions avec des spécialistes du pays, on a découvert que j’avais un problème cardiaque qui m’empêchera de me présenter sur la patinoire, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Nous avons déterminé ensemble que le risque de jouer sans avoir remédié à la situation est trop élevé. Je consacrerai les prochains mois à trouver la meilleure solution à prendre.»

Some tough news I need to share with you all.. pic.twitter.com/y7ZtAoo39Q — Henrik Lundqvist (@hlundqvist35) 17 décembre 2020

«Les Capitals de Washington soutiennent la décision d’Henrik de se détacher du hockey à cet instant. [...] La santé de nos joueurs est notre priorité. Nous sommes derrière lui et nous souhaitons la meilleure des chances à lui et à sa famille», ont ajouté les Capitals.

Difficile à accepter

Pour Lundqvist, qui avait passé toute sa carrière avec les Blueshirts, il s’agit d’un dur coup. Vers la fin novembre, il s’était permis d’enfiler l’uniforme de sa nouvelle organisation lors d’un entraînement informel, environ deux semaines après avoir dévoilé un masque flambant neuf.

«Pendant deux mois, je m’étais inspiré à l’idée de profiter de cette occasion de jouer à Washington. Je me suis engagé pour cela en passant chaque jour sur la glace afin de me préparer. La nouvelle a été dure à avaler, mais à la suite du dernier résultat médical plus tôt cette semaine, nous savions qu’il y avait une seule avenue possible.»

Lundqvist a paraphé une entente d’un an et de 1,5 million $ avec les «Caps» le 9 octobre. Quelques jours auparavant, New York avait racheté son contrat, préférant miser sur le jeune Igor Shesterkin ainsi qu’Alexandar Georgiev devant le filet. En 2019-2020, il a présenté une fiche de 10-12-3, une moyenne de buts alloués de 3,16 et un taux d’efficacité de ,905.