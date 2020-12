La retraite pour Alexander Steen

L’attaquant Alexander Steen a annoncé sa retraite du hockey professionnel, jeudi, des problèmes dorsaux ayant sérieusement hypothéqué sa capacité à jouer de nouveau.

L’homme de 36 ans a ainsi mis fin à une carrière de 15 ans et de plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale. La saison dernière, il a subi une blessure au dos et selon l’organisation des Blues de St. Louis, équipe pour laquelle il évoluait depuis 2008-2009, les médecins ont découvert plusieurs vertèbres endommagées dans la région lombaire de sa colonne vertébrale. Aussi, le problème est dégénératif, ce qui a rendu la décision à prendre plutôt évidente.

«C’est un processus passablement émotif pour moi, a mentionné Steen au site des Blues. Cependant, en regardant mes années dans le hockey, je peux remercier l’organisation, la ville, les partisans et mes coéquipiers. Je suis si fier des formations au sein desquelles j’ai joué.»

Le pédigrée d’un futur entraîneur

En conférence de presse, le directeur général Doug Armstrong a été élogieux à l’endroit du vétéran, qui vient au quatrième rang pour le total des rencontres disputées en carrière dans l’uniforme des Blues.

«Sur la glace, Steen était un joueur qui, selon l’état-major, le groupe d’entraîneurs et surtout les joueurs, allait livrer la marchandise chaque soir. Il faisait beaucoup de choses dans les coulisses dont moi ou d’autres personnes n’étions pas au courant», a mentionné le responsable des opérations hockey, vantant le rôle de mentor du Manitobain d’origine.

«S’il veut rester dans le hockey, il a les qualités nécessaires pour diriger ou réaliser tout ce qu’il a envie», a poursuivi Armstrong.

L’ancien des Maple Leafs de Toronto a récolté 245 buts et 377 mentions d’aide pour 454 points en 1018 rencontres. Au cours de la dernière campagne, il a amassé 17 points en 55 sorties. En séries, il a joué quatre parties, mais une seule durant le duel de premier tour face aux Canucks de Vancouver.