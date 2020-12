Le Brexit, un cauchemar logistique pour les entreprises britanniques

« C’est une pagaille totale »: les entreprises britanniques, comme ce patron d’une PME de transport routier, sont engagées dans une course contre la montre pour se préparer au Brexit, qui devient réalité le 1er janvier, et sans certitude de pouvoir dès lors traverser la frontière européenne.

Pour Terry Goodwin, les préparatifs pour le jour J, qui marquera la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen après un an de période de transition, ont un goût amer puisque sa société, Conference Haul International, peine à se remettre du choc de la pandémie.

Dans un coin de campagne boisée anglaise à Chobham, au sud-ouest de Londres, ses poids lourds jaune immaculé sont alignés, témoignant d’une activité au ralenti et d’un avenir incertain en raison de la crise sanitaire qui a miné les commandes des deux côtés de la Manche.

« Cela me fait mal à l’estomac », lance le directeur général de ce logisticien, spécialisé dans le transport de matériel pour des conférences d’entreprises et dont les camions avaient l’habitude de sillonner l’Europe.

« On essaie de se préparer pour le Brexit en nous demandant de quels documents nous aurons besoin pour aller en Europe. Tout cela nous cause énormément de problèmes », explique-t-il à l’AFP.

Cette situation pousse les entreprises à faire des stocks des deux côtés de la frontière, notamment l’industrie et l’alimentaire, ce qui s’est traduit ces derniers jours par des embouteillages monstres de poids lourds aux abords du port de Douvres.

Sachant que la situation pourrait empirer le 1er janvier, le gouvernement construit dans l’urgence de vastes parkings dans le Kent et va même imposer un permis d’accès dans cette région.

« Accord ou pas, il est impossible d’avoir une frontière qui fonctionne bien le 1er janvier pour le transport routier. Le Royaume-Uni est en retard, les entreprises européennes sont tout sauf prêtes », prévenait le week-end dernier sur Twitter Duncan Buchanan, un responsable de l’association sectorielle Road Haulage Association.

« Tant de documents »

Les clients des transporteurs routiers ont également des sueurs froides à l’approche de la date butoir.

« Il y aura des formulaires à remplir, mais on ne sait pas quels droits de douane il faudra mettre dessus », soupire Michael Allen, patron de la société britannique MJ Allen, installée dans le Kent et qui fournit des pièces détachées automobiles en Europe.

S’il redoute les embouteillages à la frontière, « ma plus grande crainte ce sont les droits de douane », qui seront imposés en cas de « no deal », confie-t-il à l’AFP, car ce sont eux qui pourraient, en plus de l’incertitude, convaincre certains clients d’opter pour des fournisseurs situés dans l’UE.

Dans l’immédiat, les transporteurs tentent de s’y retrouver dans les méandres administratifs du Brexit, qui met fin à près de 50 ans d’échanges sans barrières avec le continent : outre la paperasse, il leur faut se doter du bon logiciel, demander des permis spécifiques.

Les transporteurs routiers devront probablement se munir d’un permis ECMT (European Conference of Ministers of Transport) pour entrer en Europe. L’entreprise de M. Goodwin a candidaté deux fois sans succès mais la Commission européenne vient d’accorder une période grâce jusqu’à fin juin sur ce permis.

«Il y a tant de documents à remplir », soupire M. Goodwin, qui peut se tourner vers les associations sectorielles pour de l’aide ou se plonger dans la documentation de près de 300 pages mise à disposition par le gouvernement.

« On travaille énormément de la maison en plus des heures de bureaux », confie Jon Chaplin, bras droit de Terry Goodwin chez Conference Haul.

« Au bout du compte, vous devez être prêts parce que sinon vous ne passez pas la frontière, c’est aussi simple que cela », conclut-il fataliste.

Une fois ce casse-tête accompli en amont, les douanes veulent croire en un trafic fluide à la frontière.

De l’autre côté de la Manche, au port de Calais, des dizaines d’agents de douane ont été recrutés et des investissements réalisés dans les infrastructures et un système de « frontière intelligente ».

Les camions venant d’Angleterre présenteront un code-barre à Douvres, qui, une fois scanné, sera transmis aux douanes françaises et détermina la file qu’ils emprunteront une fois débarqués.

« La fluidité a été notre préoccupation centrale » promet Benoît Rochet, directeur général délégué du port de Calais.