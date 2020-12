Le petit Noah se prépare à célébrer son dernier Noël

Le jeune Noah, ce garçon âgé 7 ans atteint d’un cancer incurable, se prépare à célébrer son dernier temps des Fêtes. Sa mère veut rendre son dernier Noël magique malgré la maladie.

Le garçon et sa famille ont appris la tragique nouvelle le 24 décembre de l’année dernière. Ils ne laissent pas la maladie les empêcher de célébrer cette fête.

Noah est atteint d’un cancer du cerveau inopérable puisqu’il se trouve dans une partie du cerveau qui contrôle les fonctions vitales.

La mère de Noah a remarqué que son fils souriait lorsqu’il recevait des cartes et des lettres. Elle a donc décidé de demander que d’autres personnes lui écrivent. Alors que l’objectif était fixé à 300, ils en ont finalement obtenu plus de 2500.

«Ça fait du bien de voir Noah heureux et ça fait du bien de recevoir tout cet amour des gens. De sentir que les gens comprennent et nous appuient dans tout ça. C’est très apprécié et ça fait chaud au coeur», explique Karine Simard, mère de Noah.

Noah et sa famille séjournent actuellement à la maison de soins palliatifs pédiatriques Le Phare Enfants et Familles.

«On peut soutenir les familles. C’est un lieu de vie, ici. On célèbre la vie, on s’est qu’elle est très courte, mais on la célèbre. On accompagne avec des soins de haute qualité les familles et les enfants», affirme Adam Mongodin, directeur général adjoint, Le Phare.