Juste à temps pour les vacances, le Village Vacances Valcartier pourra ouvrir dès samedi alors que s’amorcera la saison hivernale avec les glissades sur neige et le sentier de patin.

En pleine pandémie, les familles confinées voient s’ajouter quelques activités extérieures pour les prochaines semaines.

Photo d'archives Sylvain Lauzon

Groupe Calypso Valcartier

« Le gouvernement le dit que c’est plus sécuritaire à l’extérieur et c’est ce qu’on offre. On est content de pouvoir le faire », a souligné la porte-parole, Sandra Nadeau.

Le respect des mesures sanitaires sera au cœur des priorités afin de continuer de s’amuser en zone rouge. Au cours de l’été, près du tiers des journées ont atteint la capacité maximale.

« Cette précieuse expérience nous aidera grandement à offrir des vacances différentes, mais tout aussi agréables et sécuritaires », explique Sylvain Lauzon, président et chef des opérations du Groupe Calypso Valcartier.

Photo Stevens Leblanc

Surveillance accrue

L’achat des billets, qui seront un peu plus chers, se fera en ligne avec la réservation d’une date précise. Le port du masque et la distanciation physique feront aussi l’objet d’une surveillance. On veut surtout éviter la circulation et les rassemblements à l’intérieur.

Toujours à Valcartier, l’Hôtel de Glace sera accessible aux visiteurs dès le 24 décembre. Plus petite, la construction de 21 chambres se dévoile sous le thème d’un voyage dans un monde surréaliste.

De plus, l’Hôtel de Glace s’associe avec le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, lequel n’a pas lieu cette année. Cette association se traduira par une suite thématique sculptée à l’effigie du tournoi. Par ailleurs, le Bora Parc reste fermé par décret.

Photo Stevens Leblanc

Retour du Village Nordik

Plus tard au cours de l’hiver, le Village Nordik sera de retour du 4 février au 7 mars 2021 avec une foule d’activités au bassin Louise. Dans un contexte de COVID-19, les espaces de divertissement ont été réfléchis afin de profiter de l’hiver autrement.

« Cette 5e édition du Village Nordik offrira un vent de fraîcheur et de réconfort au sein de la population qui en a bien besoin en cette période où les festivités sont restreintes », a lancé Mario Girard, PDG du Port de Québec.

Le directeur de l’événement, Marc-Olivier D’Amours, a obtenu de la Ville de Québec une subvention de 80 000 $, en plus d’un montant de 10 000 $ en services municipaux. Les prévisions budgétaires de l’événement s’élèvent à 578 200 $.

La place Royale est l’un des secteurs touristiques de la ville durement frappés par le contexte de la COVID-19.